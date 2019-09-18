2019-09-18T15:14:11+03:00
Общество

Детсад в Красноярском крае заплатит за побои 4-летнего малыша 25 000 рублей

Ребенка ударила воспитатель
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Детсад в Красноярском крае заплатит за побои 4-летнего малыша 25 000 рублейДетсад в Красноярском крае заплатит за побои 4-летнего малыша 25 000 рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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Воспитатель Нижнесуэтукский детского сада избила 4-летнего малыша. ЧП случилось еще в марте этого года, сообщили в прокуратуре Красноярского края. Вечером, забрав ребенка домой из садика, мама увидела у него кровоподтек. Оказалось, мальчик не сам его заработал - руки распустила воспитатель. Мать обиженного малыша обратилась в прокуратуру Ермаковского района. А прокуроры вышли в суд.

- Исковые требования мотивированы тем, что образовательным учреждением нарушена обязанность оберегать малолетнего от всех форм физического и психического насилия в период нахождения в его детском саду, - пояснили в прокуратуре.

В редультате суд постановил взыскать с садика 25 000 рублей в качестве возмещения морального вреда. Таким образом, за действия агрессивного воспитателя заплатит детский сад. Что именно вызвало такое раздражение сотрудницы - не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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