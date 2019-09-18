В Красноярском крае полиция раскрыла убийство шестилетней давности

СЕГОДНЯ 14:52 2019-09-18T14:52:00+03:00

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Сотрудники угро в Емельяноввском районе раскрыли убийство шестилетней давности, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю. Сейчас дело передано в краевой Следком, где рассказали, что по подозрению в преступлении задержан 56-летний житель поселка Известковый. Еще в июне 2013 года мужчина расправился с приятелем, а его тело закопал в лесу.

- В полицию обратилась женщина с заявлением о помощи в розыске без вести пропавшего 39-летнего жителя Красноярска, который приехал в поселок Известковый к своим знакомым, - рассказали об обстоятельствах дела следователи. - В ходе проведения первичных розыскных мероприятий установить место нахождения пропавшего не удалось. Однако, работа по розыску не прекращалась все эти годы.

Выяснилось, что пропавший в день гибели выпивал с хозяином дома. Мужчины рассорились. И тогда 56-летний житель Известкового избил гостя. Да так, что тот умер на месте. Сейчас виновник задержан. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU