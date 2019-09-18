2019-09-18T14:17:43+03:00
Общество

В Красноярске из-за нарушений прокуроры закрыли «Пивной причал»

Помещение опечатано на 90 дней
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В Красноярске из-за нарушений прокуроры закрыли «Пивной причал»В Красноярске из-за нарушений прокуроры закрыли «Пивной причал»Фото: Мария ЛЕНЦ
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Прокуроры закрыли, а приставы опечатали помещение «Пивного причала» на улице Мате Залки, 9 в Красноярске. Магазин, расположенный в Северном, как сообщили в краевой прокуратуре, нарушает проава жителей многоквартирника. В помещении всего один вход и расположен он со стороны фасада здания, куда выходят окна квартир, - это нарушает требования санитарно-эпидемиологического законодательства и жилищные права собственников.

Надзорники возбудили дело об административном правонарушении по статье 6.4 KoAПРФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений) в отношении владелицы В.П. Тереховой. А торговую точку в связи с этим прикрыли. Правда, пока временно, на 90 суток помещение опечатано. Индивидуальному предпринимателю предстоит ликвидировать нарушения за это время. В случае, если это не будет выполнено, наступят последствия вплоть до закрытия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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