Два пьяных гостя напугали гранатой работников отеля в Красноярске

СЕГОДНЯ 13:59 2019-09-18T13:59:02+03:00

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В одном из отелей Красноярска утро 18 сентября началось с ЧП. Переполох устроили два нетрезвых гостя. Как рассказали в ГУ МВД по Красноярскрому краю, мужчины, несмотря на ранний час, засели в баре и долго выпивали. Администратор попросил мужчин вести себя потише. И тут один из них нетвердой рукой достал из кармана... гранату. И положил на стойку бара.

- 11 сотрудников и 4 клиента отеля были эвакуированы, - рассказывают в полиции. - Прибывшие на место специалисты установили, что предмет является муляжом гранаты.

Оба гостя были задержаны нарядом Рогвардии, потом их передали оперативникам. В отношении одного из мужчин составлен протокол за административное правонарушение, предусмотренное статьей 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Ему грозит штраф до 1 тысячи рублей. Это в случае, если мужчина впервые попался на подобном. Повторное нарушение наказывается штрафом до 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU