2019-09-18T13:45:22+03:00
Общество

На территории Торгашинского хребта хотят создать новый памятник природы

Красноярцев приглашают на общественные слушания
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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На территорииТоргашинского хребта хотят создать новый памятник природыНа территорииТоргашинского хребта хотят создать новый памятник природыФото: Мария ЛЕНЦ
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Минэкологии и рационального природопользования предлагает создать на территории Торгашинского хребта новый памятник природы - Торгашинское местонахождение раннедевонской флоры. Участок в 5,82 гектара вплотную прилегает к Красноярску. Он расположен в южной части Свердловского района, неподалеку от цементного завода и ТЭЦ-2.

В министерстве уверены: это поможет сохранить биоразнообразие территории. Ведь здесь имеются и отпечатки древних окаменелых растений, и редкие виды флоры. Правда, редких животных нет. Однако это не отменяет пагубного влияния мегаполиса на участок. Вблизи имеются и автодороги, и садовые общества, и промышленные объекты. Участок нуждается в охране.

Проект особо охраняемой территории вынесен на общественные слушания. Они пройдут 14 октября, в 18:00, в большом зале адмнистрации Свердловского района. Если вам не безразлична судьба Торгашинского хребта, приходите.

ИСТОЧНИК KP.RU

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