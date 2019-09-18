«Летели под 150»: на Коммунальном мосту столкнулись BMW и Toyota, погибла девушка

СЕГОДНЯ 12:56 2019-09-18T13:06:51+03:00

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Страшная авария произошла днем 18 сентября на Коммунальном мосту в Красноярске. Около 15.18 здесь столкнулись BMW и Toyota. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск очевидцы, спровоцировал аварию водитель BMW. Иномарка неслась по мосту, можно сказать, на космической скорости, затем водитель вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/732725" frameborder="0"></iframe> ДТП на Коммунальном мосту 18.09.2019.Мария ЛЕНЦ

- Летели под 150 - точно, - говорит свидетель ДТП Иван М. - В потоке лавировали, как сумасшедшие. В итоге, вылетели на встречку.. ВодительToyota не успел ничего сделать. Когда мы к BMW подошли, там парень за рулем и пассажирка были - оба без сознания. И запах алкоголя, словно бутылку кто-то разлил...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/732726" frameborder="0"></iframe> Жесткое ДТП на Коммунальном мосту в Красноярске 18.09.2019.Мария ЛЕНЦ

На место аварии примчались два реанимобиля, спасатели и ГИБДД. Водителя ВМW и его пассажирку пришлось выпиливать из салона, они получили страшные травмы. Позднее девушка скончалась в реанимобиле. Судьба водителя Toyota пока неизвестна, но он тоже сильно пострадал в аварии. После ДТП на Коммунальном мосту образовалась гигантская пробка. Сейчас там работают сотрудники ГИБДД, они установят все обстоятельства случившегося. По их словам, водитель BMW вылетел на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU