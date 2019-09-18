2019-09-18T10:35:01+03:00
Общество

Селедка с кишечной палочкой. Эксперты забраковали в супермаркетах продукты «по акции»

Красноярский ЦСМ раскритиковал колбасы, сыры и рыбные пресервы
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Селедка с кишечной палочкой,, колбаса - фальсификат. Эксперты забраковали в супермаркетах продукты «по акции»Селедка с кишечной палочкой,, колбаса - фальсификат. Эксперты забраковали в супермаркетах продукты «по акции»Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Не секрет, что продукты в супермаркетах сейчас выбирать нужно с особым вниманием: то на «просрочку» наткнешься, то производитель норовит сэкономить на ингредиентах. Покупателю, у которого и пак не слишком-то тугой кошелек, тоже хочется сэкономить и при этом не отравиться. Тут в дело, как правило, вступают маркетологи - продукты по акциям в супермаркетах Красноярска значительно экономят бюджет. Но... и с ними, как оказалось, ухо надо держать востро. Специалисты Красноярского ЦСМ проверили акционные продукты в трех крупнейших сетях Красноярска - «Лента», «Окей» и «Командор». И предупреждают: будьте начеку.

В лабораторных условиях эксперты проверили качество трех образцов вареной колбасы «Докторская», трех видов рыбных пресервов рыбных и трех образцов сыра. В «Ленте» акционная колбаска от новосибирского производителя «Торговая площадь» оказалась фальсификатом. В ней нашли ингредиенты, которые не заявлены, - растительные углеводные добавки: крахмал, мука, гелеобразователь полуочищенный каррагинан, животный коллагеновый белок. В «Командоре» колбаса от «Сибирской продовольственной компании» также оказалась фальсификатом. В колбасе от «МАВР» тоже ингредиенты, которых быть не должно, - животный коллагеновый белок.

Не порадовали качеством и рыбные пресервы. В селедке «Флагманская» («Делси», Красноярск) нашли кишечную палочку и дрожжи. Не выдерживает критики и филе селедки в заливке «Домашнего посола» от «Балтийского берега» - превышено содержание микробов. Селедка от «VICI» (Калининградская область) тоже оказалась с дрожжами и вредными микроорганизмами.

Что касается сыра, то с ним дела обстоят не в пример лучше. «Пармезан Дольче (Dolce)» и «Брест - Литовск Классический» от ОАО «Савушкин продукт», по мнению специалистов, полностью соответствуют требованиям. А вот в «Тильзитере» от «Oldenburger» понижено количество жира.

- При исследовании колбасы «Докторская» мы не раз выявляли фальсификат, - рассказала специалист ЦСМ Надежда Воронкина. - Недобросовестные производители стали чаще экономить, удешевляя состав продукта, тем самым ухудшая его качество и вкусовые свойства.

Как же не обжечься при покупке продуктов по акции? Смотрите на состав и проверяйте сроки годности!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ближайшие два года в Красноярске благоустроят 40 скверов
Красноярские депутаты отправили на доработку закон о помощи обманутым дольщикам
Красноярские кардиохирурги впервые провели операцию по удалению легочного тромба
Жителя Канска отправили в колонию строгого режима за несогласованный с полицией переезд
«Вот что дали на обед»: в Красноярском крае школьников накормили кашей с червями
В заповеднике «Столбы» начали перепись ревущих маралов по голосам
Замерзшие бомжи развели костер прямо в подвале многоэтажки и чуть не погибли
Мы – первые! Главе красноярских волонтеров вручили почетную грамоту от президента
Подземные лабиринты краевой больницы Красноярска украсили
Главу Татышев-парка в Красноярске предложено уволить за скандалы
ВТБ Лизинг поставил два авиационных тренажера для подготовки пилотов
Исторический квартал Красноярска начали благоустраивать
Новая реконструкция ждет аэропорт Красноярска
3-летний мальчик упал с обрыва в реку в Красноярском крае
В Хакасии поймали маньяка, пытавшегося задушить девочку в детсаду
Названа причина ДТП с автобусом, где пострадали 14 человек
Устроивший взрыв «чистильщик» мусоропровода бензином и спичками арестован в Красноярске
Незаконный забор на берегу Маны под Красноярском заставили снести
Заказано новое обследование разрушающейся над домами горы в Красноярске
Кроссовки из жвачки. В красноярской школе открыли свой мусорозавод
Мужчина подшофе забил ногами сожительницу, пытаясь отучить от пьянства
Завершена реставрация здания Главпочтамта Красноярска
Банк ВТБ провел хакатон по IT-разработке
«Просто живу по совести»: ветеран Великой Отечественной войны отметил 102-летие
Ремонт красноярского цирка займет два года