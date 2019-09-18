Красноярские депутаты отправили на доработку закон о помощи обманутым дольщикам

СЕГОДНЯ 08:16 2019-09-18T09:27:00+03:00

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Депутаты Заксобрания Красноярского края продолжают работу над законом о помощи обманутым дольщикам. Накануне на рабочем совещании закон забраковали, как содержащий коррупционный фактор, и отправили на доработку.

В чем суть претензий парламентариев? Согласно изменениям в закон «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае», принятым еще год назад, застройшик, получая без торгов земельный участок, передает 10 процентов от площади проекта обманутым дольщикам. Минстрой предложил ввести возможность рассчетов и в денежном эквиваленте. Деньги или площади, по задумке, передаются фонду жилищного строительства, а тот уже распределяет их между людьми, которых обманули. Именно финансовая составляющая вопроса и смутила депутатов. Минстрой, изучив опыт других регионов, предлагает вернуться к варианту передачи только площадей. На ближайшей сессии вопрос вновь будет рассматриваться, если ведомство разработает порядок такой передачи.

ИСТОЧНИК KP.RU