2019-09-18T08:03:20+03:00
Происшествия

Жителя Канска отправили в колонию строгого режима за несогласованный с полицией переезд

Он не имел права менять место жительства
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Жителя Канска отправили в колонию строгого режима за переезд на новый адресЖителя Канска отправили в колонию строгого режима за переезд на новый адресФото: Мария ЛЕНЦ
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Житель Канска отправился в колонию строгого режима по решению суда. 47-летний мужчина поменял адрес и не уведомил об этом полицию. Как рассказали в ГУ МВД по Красноярскому краю, он освободился из колонии в 2013 году, однако с условием - в течение 8 лет он должен был отмечаться в полиции по месту жительства и не должен был покидать дом с 23.00 до 06.00. И уж точно не имел права менять адрес проживания.

- В ходе надзорной деятельности участковые уполномоченные полиции в течение нескольких лет выявляли нарушения ограничений, допущенные подучетным, и ходатайствовали в суде об их ужесточении. После того, как 47-летний мужчина проигнорировал явки в ОВД и сменил адрес проживания без уведомления правоохранительного ведомства, полиция объявила поднадзорного в розыск, - рассказали в пресс-службе регионального главка МВД.

Мужчину нашли и возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 314.1 УК России (Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом ограничений). Суд приговорил его к 4 месяцам колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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