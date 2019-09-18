«Вот что дали на обед»: в Красноярском крае школьников накормили кашей с червями

СЕГОДНЯ 04:41 2019-09-18T04:42:11+03:00

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Школьники села Казачинское в Красноярском крае на обед получили по порции каши с червями, сообщает ТВК. Дети, получив такую кашу, есть ее, естественно, не стали, а пожаловались учителям, рассказала мама одного из третьеклассников. Но те не поверили школьникам. Родители уже обратились в прокуратуру, чтобы школу проверили.

Однако это не единичный факт. В соцсетях появилось фото червивой каши, которую подали на обед в Красноярском авиационном училище. На тарелке не разглядеть червяка просто невозможно. Студенты говорят, что всего неделю назад здесь была проверка.

Напомним, несколько дней назад кадеты из Железногорска взбунтовались из-за червивых сушек. До этого ребята, по заверениям руководства корпуса и родителей, три года жили практически впроголодь. Сушки с червями стали последней каплей. К вопросу подключился депутат Госдумы от Красноярского края Юрий Швыткин, сейчас питание в кадетском корпусе налажено.

ИСТОЧНИК KP.RU