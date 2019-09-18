В заповеднике «Столбы» начали перепись ревущих маралов по голосам

СЕГОДНЯ 04:05 2019-09-18T04:18:37+03:00

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В заповеднике «Столбы» началась перепись маралов. Животных традиционно учитывают в период гона или «рева». Он проходит в начале осени и продолжается около месяца. Как рассказали в заповеднике, учет маралов проводят по голосам. Ведь рев слышен на расстоянии до 4 километров. Особенно выдающийся он по утрам и вечерам. В этом году считать копытных будут до 16 октября. Во время учета также помечают, как распределены маралы, в каких урочищах обитают. Кстати, морозы для рева - не помеха.

- Учитываются и визуальные встречи с животными. При этом обязательно указываются пол и возраст оленя (взрослая особь, молодая, сеголетка), - рассказали Ньюслаб в заповеднике. - Во время учета марала обнаруживаются участки с характерными задирами — снятой корой на стволах кустов и деревьев, а также точки, где быки копытами выбивали растительность и почву.

Добавим, что в прошлом году на Столбах во время рева насчитали около 30 маралов.

ИСТОЧНИК KP.RU