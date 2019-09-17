СЕГОДНЯ 16:37 2019-09-17T16:37:17+03:00

Замерзшие бомжи развели костер прямо в подвале многоэтажки и чуть не погибли. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

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В Красноярске бомжи запалили костер в подвале 4-этажного дома и чуть не погибли. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по краю.

Из здания эвакуировались 35 жильцов. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

О возгорании в кирпичном здании, находящемся в переулке Тихий,11, стало известно в 18.03, когда поступил сигнал на пульт пожарно-спасательной службы. На место тут же выдвинулись подразделения. Вскоре выяснилось: в подвале пожар, но незначительный.

Пострадавших нет. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

- Там были восемь человек без определенного места жительства. Собрались, чтобы погреться, жгли там костер. Надышались угарным газом, но были спасены, живы и здоровы, - уточняют в МЧС.

Тем не менее из здания пришлось эвакуироваться 35 жильцам, в том числе 16 детям. Все они вышли самостоятельно, никто не пострадал.

Люди надышались угарным газом, но остались живы. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

- Пожар локализован в 19.03 на площади в 15 квадратных метров, в 19.37 он был ликвидирован, - рассказывают в ведомстве. - На месте работали 42 человека и 13 спецмашин, из них от МЧС 30 человек и 9 спецмашин.

ИСТОЧНИК KP.RU