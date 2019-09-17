Мы – первые! Главе красноярских волонтеров вручили почетную грамоту от президента

СЕГОДНЯ 15:24 2019-09-17T15:24:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Руководителю движение «Поиск пропавших детей – Красноярск» Оксане Василишиной вручили почетную грамоту от президента России Владимира Путина.

Поздравляем!

Правительственную награду за «развитие волонтерского движения по поиску пропавших детей и взрослых, за взаимодействие с госструктурами, за плодотворную работу волонтерского отряда по поиску пропавших и профилактической работе в школах» передал ей губернатор Красноярского края Александр Усс.

Такая награда в первый раз в стране присуждается волонтерам.

- Значит, наша деятельность важна и нужна и замечена на уровне правительства России, - отмечает Оксана Василишина. - Мы гордимся, что Красноярский край стал первым в награждении! Это результат работы всего нашего волонтерского поискового отряда. Громадное спасибо каждому его участнику. Только благодаря вашей сплоченности, неравнодушию к чужой беде наш отряд развивается, работает и существует. Поздравляю всех нас с этой заслуженной наградой!

ИСТОЧНИК KP.RU