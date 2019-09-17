Мы – первые! Главе красноярских волонтеров вручили почетную грамоту от президента
Руководителю движение «Поиск пропавших детей – Красноярск» Оксане Василишиной вручили почетную грамоту от президента России Владимира Путина.
Поздравляем!
Правительственную награду за «развитие волонтерского движения по поиску пропавших детей и взрослых, за взаимодействие с госструктурами, за плодотворную работу волонтерского отряда по поиску пропавших и профилактической работе в школах» передал ей губернатор Красноярского края Александр Усс.
Такая награда в первый раз в стране присуждается волонтерам.
- Значит, наша деятельность важна и нужна и замечена на уровне правительства России, - отмечает Оксана Василишина. - Мы гордимся, что Красноярский край стал первым в награждении! Это результат работы всего нашего волонтерского поискового отряда. Громадное спасибо каждому его участнику. Только благодаря вашей сплоченности, неравнодушию к чужой беде наш отряд развивается, работает и существует. Поздравляю всех нас с этой заслуженной наградой!
ИСТОЧНИК KP.RU