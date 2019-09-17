Главу Татышев-парка в Красноярске предложено уволить за скандалы

СЕГОДНЯ 14:18 2019-09-17T14:18:25+03:00

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Руководителя Татышев-парка Красноярска Максима Бархатова предложили отправить в отставку. Такой запрос подали депутаты горсовета на очередной сессии.

Они мотивировали свою просьбу так: с момента назначения (а это весна 2019 года) имя директора парка постоянно всплывает в связи со скандалами. Самый громкий – с «переделом» рынка велопроката. То есть отказом от конкурентных процедур при заключении договоров.

Кроме того, ответственный за парк до сих пор не представил концепцию его развития, где были бы указаны места для новых зон отдыха и парковок. Вместе с тем не так давно здесь начали массово вырубать деревья для парковки уже существующей. И Татышев лишился почти сотни зеленых насаждений.

Поэтому авторы запроса предложили мэру Красноярска проверить, соответствует ли руководитель парка занимаемой должности.

ИСТОЧНИК KP.RU