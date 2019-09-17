Исторический квартал Красноярска начали благоустраивать

СЕГОДНЯ 13:45 2019-09-17T13:45:29+03:00

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В Красноярске приступили к благоустройству Исторического квартала. Работы, которые ведутся на улицах Горького и Карла Маркса, обойдутся в 58,4 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Сейчас участок улицы Горького перекрыт. В будущем его сделают пешеходным, восстановят исторический облик этого места. Поставят новые фонари, прожекторы. Уберут прежние бордюры и асфальт.

- Планируем закончить к концу ноября, - рассказал замруководителя МКУ «Управление дорог‚ инфраструктуры и благоустройства» Станислав Наливкин. – Неухоженная зеленая зона превратится в обустроенный сквер с лавочками для отдыха горожан. Кроме того, здесь появятся камеры видеонаблюдения. Работы идут по графику.

Также на улицах квартала будет брусчатка (в том числе для слабовидящих), деревянный тротуар и участки с мягким покрытием. Вместо старых деревьев и кустарников высадят 2700 новых.

ИСТОЧНИК KP.RU