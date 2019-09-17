Новая реконструкция ждет аэропорт Красноярска

СЕГОДНЯ 13:12 2019-09-17T13:12:55+03:00

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В аэропорту Красноярска проведут очередную реконструкцию. На этот раз предполагается обновить перрон (часть летного поля, предназначенную для размещения воздушных судов, погрузки/выгрузки пассажиров), сообщили в пресс-службе ФАУ.

На днях проверку достоверности сметной стоимости работ провела главгосэкспертиза России. Выдано положительное заключение.

Сейчас в аэропорту продолжается реконструкция площадок перронов, рассчитанных на обслуживание воздушных судов типа Boeing-747-400. Меняют несущее покрытие, строят площадки для противообледенительной обработки самолетов, системы освещения и очистные сооружения. Работы финансируются за счет средств бюджета региона.

Напомним, международный аэропорт Красноярск введен в эксплуатацию в 1980 году. После реконструкции взлетно-посадочной полосы в начале 2000-х он может принимать/отправлять любые типы воздушных судов. Здесь обслуживают больше двадцати авиакомпаний.

ИСТОЧНИК KP.RU