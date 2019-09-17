В Хакасии поймали маньяка, пытавшегося задушить девочку в детсаду

СЕГОДНЯ 11:36 2019-09-17T11:36:24+03:00

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В Черногорске (Хакасия) задержали подозреваемого в нападении на 7-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике.

Этот шокирующий случай произошел днем 22 мая нынешнего года. Неподалеку от детсада на проспекте Космонавтов Черногорска девочку заметил незнакомый мужчина. Внезапно он набросился на ребенка, силой привел на веранду игровой площадки и стал душить.

- Сдавил руками шею, чем причинил телесные повреждения, - отмечают следователи. – Однако довести умысел до конца нападавшему не удалось по независящим от него причинам. С места преступления он сбежал.

Выйти на подозреваемого смогли через четыре месяца (все это время шла кропотливая работа, проверялись разные версии). Им оказался 38-летний житель города Черногорска.

На допросах давать показания он отказался. Сейчас мужчине предъявили обвинение. Решается вопрос о мере пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU