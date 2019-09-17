СЕГОДНЯ 09:50 2019-09-17T09:50:09+03:00

Устроивший взрыв «чистильщик» мусоропровода бензином и спичками арестован в Красноярске. Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю.

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Подозреваемый во взрыве на улице Аральской,14 в Красноярске арестован. Заведено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества», сообщили в пресс-службе краевого главка.

Напомним, ЧП случилось в воскресенье, 15 сентября. В одном из многоквартирных домов Ленинского района прогремел взрыв. Такой силы, что вылетели стекла в двух подъездах, деформировалась стена между мусоропроводом и первым этажом. Повредило пять стоящих рядом машин.

Возбуждено уголовное дело. Фото: МУ МВД России "Красноярское".

Дом не газифицирован, поэтому было понятно: это не случайность. В считанные минуты на место прибыли все экстренные службы. Эвакуировали 37 жильцов, в том числе троих детей. Несущие конструкции здания исследовали с помощью комплекса «Стрела-П». Восстановили тепловой контур дома, люди вернулись в свои квартиры.

Вскоре полицейские установили предполагаемого виновника. Им оказался житель того же дома. Как выяснилось, он устроил взрыв, чтобы избавиться от запаха в мусоропроводе:

- Вылил туда бензин. Почистить хотел.

А потом кинул горящую спичку.

- Следователями установлено: мужчина пытался приобрести бензин на одной из заправочных станций, однако работники АЗС отказались наливать топливо в пластиковую тару. После этого подозреваемый отправился на другую заправку, где ему беспрепятственно налили бензин в ведро, - сообщили в МУ МВД России «Красноярское». - В адрес руководства АЗС подготовлено представление о нарушении. Кроме того, в прокуратуру будут направлены материалы для проведения проверки законности деятельности АЗС.

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Жители многоквартирника на Аральской, 14 в Красноярске едва не остались без крыши над головой. В воскресенье, 15 сентября, здесь прогремел взрыв. Хлопок, по словам местных, был такой, что дом содрогнулся: стена между мусоропроводом и первым этажом подъезда деформировалась, стекла повылетали в двух подъездах, ударной волной задело 5 припаркованных во дворе машин (подробности).

В Красноярске в жилом доме произошел взрыв

Сообщение о взрыве поступило в 15.34 по местному времени. От хлопка деформировалась стена между мусоропроводом и первым этажом дома. Внутри подъезда чувствуется запах бензина, сам дом не газифицирован. (подробности).

Жители дома на Аральской, в котором прогремел взрыв, начали возвращаться в свои квартиры

Комиссия отдела по ГО, ЧС и ПБ, в которую вошли представители администрации Красноярска, провела обследование подъезда. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU