2019-09-17T07:07:46+03:00
Происшествия

Мужчина подшофе забил ногами сожительницу, пытаясь отучить от пьянства

Рассказываем подробности
Ася ЖУКОВА
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Мужчина подшофе забил ногами сожительницу, пытаясь отучить от пьянства.Мужчина подшофе забил ногами сожительницу, пытаясь отучить от пьянства.Фото: Мария ЛЕНЦ
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53-летний житель Саяногрска (Хакасия) насмерть забил ногами сожительницу за то, что она употребляет спиртное. В тот момент сам мужчина тоже был нетрезв, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике.

Вот версия следователей. Вечером 7 сентября обвиняемый вместе с 47-летней подругой и их общей приятельницей распивали алкоголь в своей квартире. Внезапно между сожителями вспыхнула ссора. Мужчина начал упрекать женщину в том, что она слишком много пьет.

Слово за слово, вскочил и набросился. Бил ногами – куда придется. От страшных травм женщина умерла на месте.

- Смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы, - к таким выводам пришли после судебно-медицинской экспертизы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Подозреваемый задержан, сейчас он находится под арестом, обвинение предъявлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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