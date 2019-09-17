2019-09-17T06:39:48+03:00
Общество

Завершена реставрация здания Главпочтамта Красноярска

Памятник культуры, годами затянутый сеткой, изменился до неузнаваемости
Ася ЖУКОВА
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Завершена реставрация здания Главпочтамта в Красноярске. Фото: ТВК.Завершена реставрация здания Главпочтамта в Красноярске. Фото: ТВК.
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В Красноярске закончили реставрировать здание Главпочтамта (на улице Ленина, 62). Трехэтажный дом, построенный в 1911-м году по проекту архитектора Владимира Соколовского, несколько лет стоял под сеткой. Теперь же памятник культурного наследия (пусть и регионального значения) преобразился, сообщили наши коллеги с ТВК.

За лето – а работы продолжались ориентировочно три месяца – демонтировали с фасада кондиционеры, отреставрировали кирпичную кладку и декоративные элементы. Привели в порядок балконы, черепицу на крыше.

Нынче здание не узнать! Нарядный бледно голубой фасад, изысканный декор. Говорят, при ремонте ориентировались на старые фотографии Главпочтамта, старались делать все, как на них.

- Получилось довольно эффектно, - пишут в соцсетях.

К слову, примерная стоимость работ – около 30 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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