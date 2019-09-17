Банк ВТБ провел хакатон по IT-разработке

СЕГОДНЯ 06:31 2019-09-17T06:43:48+03:00

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14-15 сентября в «Умном городе» на ВДНХ прошел хакатон Банка ВТБ по IT-разработке /more.tech. Около 200 молодых ИТ-специалистов, студентов и выпускников технических факультетов из разных городов России в течение 24 часов пробовали свои силы в программировании в треках web или mobile.

Общий призовой фонд марафона составил 450 000 рублей. Лучшие участники получат предложение присоединиться к ИТ-команде Банка ВТБ.

«В соответствии с новой стратегией Банка IT должен стать одним из ключевых драйверов развития и создания дополнительных конкурентных преимуществ. А для этого нам, в том числе, понадобятся молодые и талантливые специалисты, готовые к новым вызовам и проектным задачам, - отметил советник Президента-Председателя Правления Банка ВТБ Вадим Кулик. – Подобное мероприятие – лишь один из форматов комплексной работы Банка, в рамках которой молодые специалисты могут ближе познакомиться с нашими экспертами, задачами, технологиями, а в будущем – присоединиться к нашей команде».

В рамках трека mobile участникам нужно было разработать мобильное приложение для раздельной оплаты счетов (например, при совместном походе в ресторан). Трек web предполагал разработку веб-приложения для коллаборационного онлайн-голосования и коллективной работы с документом в режиме online. У команд участников была возможность обсудить возникающие вопросы с менторами – экспертами департамента информационных технологий Банка ВТБ.

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