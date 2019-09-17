Транспортники пытаются засудить дирекцию Универсиады

СЕГОДНЯ 05:44 2019-09-17T05:44:29+03:00

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С дирекцией красноярской Универсиады судятся транспортники. Как сообщили в арбитражном суде, к ним обратилось «Краевое автотранспортное предприятие» с требованием возместить затраты.

Итак, предприятие и дирекция заключили договор на оказание услуг по транспортному обеспечению тестовых соревнований и Универсиады. Через какое-то время оформили дополнительный договор, где прописали: учитывается не меньше 12 часов ежедневной работы на линии каждого автомобиля, а также их перегон из Казани в Красноярск и обратно.

В итоге компания выполнила все требования. Но возмещения затрат так и не дождалась. Причина: объем работ учитывали, исходя из фактических часов, к тому же услугу перегона в документе не предусмотрели, пояснили в дирекции.

В конце концов, транспортники подали в суд. Однако им вернули иск. Причины в материалах суда не значатся. «Комсомольская правда» - Красноярск следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU