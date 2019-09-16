В Красноярском крае продолжается розыск ребенка

СЕГОДНЯ 15:48 2019-09-16T15:48:47+03:00

По предварительной информации, мальчик может находиться с отцом

Изменить размер текста: A A

В Красноярском крае продолжается розыск Савельева Рамира. По предварительной информации, пятилетний мальчик может находиться с отцом Савельевым Павлом Анатольевичем. Мужчина должен был передать сына матери, однако не сделал этого, в итоге Рамира объявили в исполнительный розыск.

- К жителям региона обращаются с просьбой помочь в поисках мальчика. В данном направлении уже удалось организовать совместную работу с общественными организациями, занимающимися розыском пропавших детей, - прокомментировали в пресс-службе УФССП России по Красноярскому краю.

Если вы владеете информацией о местонахождении мальчика, пожалуйста, сообщите об этом по телефонам:

- (391) 222-00-34, 222-00-37, 211-05-77- «Дежурная часть» Управления;

- (391) 222-00-87, 8-960-755-28-73 - Отдел розыска Управления;

- 8-923-283-00-83 - Отдел по взысканию алиментных платежей.

ИСТОЧНИК KP.RU