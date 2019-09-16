2019-09-16T14:53:29+03:00
Общество

В Красноярске назвали среднюю стоимость посуточной аренды квартир

Такие данные появились в результате опроса профильных компаний
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Самым популярным в рейтинге посуточной аренды является Советский районСамым популярным в рейтинге посуточной аренды является Советский районФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске подсчитали среднюю стоимость посуточной аренды квартир. Эту информацию специалисты получили опросив 10 компаний, которые предоставляют услуги аренды квартир.

Средняя стоимость аренды квартиры (1-комнатной) на сутки - 1770 рублей. Самая дорогая посуточная однушка обойдется в 2500 рублей, а самая бюджетная всего в 1500 рублей.

В ТОП-3 самых популярных районов посуточной аренды вошли:

1. Советский район (мкрн. Взлетка).

2. Свердловский район (мкрн. Пашенный).

3. Центр города.

Одним из самых важных условий при аренде является чистота квартиры. Ее назвали в 7 из 10 случаев. А вот из бытовой техники важны: телевизор и стиральная машинка. Летом к ним добавляются кондиционер и вентилятор.

Материал подготовлен по информации справочной по ценам 2-999-999

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