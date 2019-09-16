В Бородино Красноярского края появится новая аллея

СЕГОДНЯ 15:24 2019-09-16T15:24:21+03:00

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В Красноярском крае собираются благоустроить общественное место. Новая городская аллея появится в Бородино. Она протянется от стелы Защитникам Отечества до площади Дворца культуры. Как отметили в администрации города, инициативу по обустройству территории признали лучшим по итогам краевого конкурса «Лучший проект по благоустройству».

На реализацию идеи город получил 56 миллионов рублей. Деньги выделили из краевого бюджета в рамках госпрограммы «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды». На эти средства собираются заменить старое ограждение, опоры освещения, покрытие тротуаров и пешеходных зон, а также привести в порядок проезжую часть.

Отметим, что идея благоустроить это пространство родилась с подачи самих местных жителей. В 2018 году разработали проект, позже презентовали его на Всероссийском конкурсе проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

ИСТОЧНИК KP.RU