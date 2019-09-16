СЕГОДНЯ 14:21 2019-09-16T14:21:13+03:00

Криминальное трио «выкачало» у 65 красноярцев пять миллионов рублей Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

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В Красноярске задержали троих мужчин, причастных к серии афер. По предварительной информации, от действий подозреваемых пострадали 65 человек, общую сумму ущерба оценивают в пять миллионов рублей.

- Своих жертв задержанные находили через социальные сети. Они предлагали своим «клиентам» оформить на себя кредитную карту или заем на покупку бытовой техники. Злоумышленники уверяли, что долг по кредиту они сами погасят. При этом они обещали выплатить потерпевшим вознаграждение в размере 10 процентов от суммы кредитного договора, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Красноярскому краю.

Однако никто из фигурантов и не подумал сдержать свое слово. Полученные за счет доверчивых людей деньги подозреваемые тратили по своему усмотрению. Следственным отделом Межмуниципального управления МВД России «Красноярское» возбуждено более 50 уголовных дел по признакам мошенничества.

ИСТОЧНИК KP.RU