Сразу две нарколаборатории нашли в Красноярском крае

СЕГОДНЯ 07:25 2019-09-16T07:25:22+03:00

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В Красноярском крае нашли сразу две нарколаборатории, где производили «синтетику». Во время обследования помещений правоохранители нашли больше трех килограммов запрещенных веществ. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Красноярскому краю.

Отметим, что запрещенное производство злоумышленники наладили прямо в своих квартирах. При этом они заранее приготовили компоненты, которые нужны в изготовлении наркотиков. По предварительной информации на первой квартире «работали» два человека, во второй удалось застать только хозяина жилья.

К слову, в отношении фигурантов возбудили уголовное дело за попытку продать запрещенные вещества в особо крупном размере. За такой проступок им полагается максимальное наказание - пожизненное лишение свободы. Задержанного хозяина второй квартиры могут отправить за решетку на срок до 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU