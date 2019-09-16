2019-09-16T06:47:09+03:00
Происшествия

В Красноярске после пожара, в котором погибли восемь человек, расследуют уголовное дело

Среди пострадавших были дети
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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В Красноярске после пожара, в котором погибли восемь человек, расследуют уголовное делоВ Красноярске после пожара, в котором погибли восемь человек, расследуют уголовное делоФото: Иван ВИСЛОВ
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В Красноярске после пожара, в котором погибли восемь человек, возбудили и расследуют уголовное дело. Напомним, происшествие случилось в ночь с 15 на 16 сентября. В пятиэтажке на улице Гусарова случилось возгорание в трехкомнатной квартире. Соседи почувствовали неладное и вызвали пожарных.

Ранее сообщалось, что причиной пожара, скорее всего, стало короткое замыкание электропроводки. По все видимости, к одной розетке было подключено слишком много бытовых приборов. Специалисты предполагают, что проводка была старой и не выдержала высокого напряжения.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Красноярскому краю, по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Уже назначили пожарно-техническую экспертизу, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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