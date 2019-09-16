СЕГОДНЯ 06:30 2019-09-16T06:30:24+03:00

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В Красноярске пройдет Международный конгресс и выставка «Цветные металлы и минералы-2019». Среди участников этого масштабного события будут 700 представителей из 230 компаний и научных центров. Мероприятие посетят гости из 33 стран мира.

- Во время конгресса делегаты обсудят внедрение новых технологий, инновации, вопросы экологической безопасности, а также прогнозы развития предприятий металлургии. Пройдет панельная дискуссия «Технологические вызовы и профессиональная трансформация». Кроме того участникам события предоставят информацию о текущем состоянии и тенденциях рынка цветной металлургии, - рассказали в министерстве промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края.

Еще один пункт предстоящего мероприятия – это молодежный форум, на котором выступят молодые ученые и студенты. Из докладов выберут лучшие. Кроме того, в рамках конгресса состоится круглый стол «Развитие компетенций и инжиниринга обслуживания и ремонта оборудования».

ИСТОЧНИК KP.RU