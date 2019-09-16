В Красноярске принимают на бесплатное обучение детей в школе «Ученые будущего»
В Красноярске идет прием заявок от желающих посещать научную школу «Ученые будущего». Последний день, когда можно заявить о себе, 29 сентября. Чтобы войти в резерв, нужно заполнить несколько полей формы на сайте ученыебудущего.рф и отправить данные.
Как отметили организаторы школы, на обучение готовы принять учеников 8-10 классов. В рамках программы ребятам помогут прокачать навыки программирования и моделирования и даже реализовать свой собственный hi-tech проект. Во время обучения старшеклассникам разрешают пользоваться необходимым оборудованием и расходными материалами.
Педагоги помогают сгенерировать идею, рассказывают детям нюансы и тонкости обучения и вместе с детьми разрабатывают проект. Отметим, что занятия в научной школе бесплатные, а разработку, которая получилась в итоге, можно будет оставить себе.
ИСТОЧНИК KP.RU