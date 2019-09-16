СЕГОДНЯ 03:50 2019-09-16T03:50:10+03:00

Волонтеры в Красноярске провели генеральную уборку на берегу Енисея ФОТО: Аккаунт акции "День Енисея" в социальной сети

Изменить размер текста: A A

В Красноярске неравнодушные люди решили объединить усилия и почистить берег Енисея. Доброе дело для города сделали 753 волонтера. Они делали генеральную уборку территории в свой законный выходной день, 14 сентября. Добровольцев не смутило, что нужно рано встать и трудиться, когда на улице довольно прохладно.

Как сообщили организаторы акции, основной фронт работ был на берегу Енисея в Зеленой Роще. В целом волонтерам удалось собрать по примерным подсчетам 478 стеклянных бутылок, 52 мешка пластикового мусора, 41 покрышку, пять тонн мусора. Таков результат двухчасовой работы.

Участников акции благодарят за внимание и заботу о природе. Горожан, которые любят отдыхать на берегу, убедительно просят забирать с собой мусор. Давайте сохраним природу для будущих поколений.

ИСТОЧНИК KP.RU