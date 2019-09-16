Волонтеры в Красноярске провели генеральную уборку на берегу Енисея
В Красноярске неравнодушные люди решили объединить усилия и почистить берег Енисея. Доброе дело для города сделали 753 волонтера. Они делали генеральную уборку территории в свой законный выходной день, 14 сентября. Добровольцев не смутило, что нужно рано встать и трудиться, когда на улице довольно прохладно.
Как сообщили организаторы акции, основной фронт работ был на берегу Енисея в Зеленой Роще. В целом волонтерам удалось собрать по примерным подсчетам 478 стеклянных бутылок, 52 мешка пластикового мусора, 41 покрышку, пять тонн мусора. Таков результат двухчасовой работы.
Участников акции благодарят за внимание и заботу о природе. Горожан, которые любят отдыхать на берегу, убедительно просят забирать с собой мусор. Давайте сохраним природу для будущих поколений.
ИСТОЧНИК KP.RU