2019-09-16T03:25:33+03:00
Общество

Аграриям в Красноярском крае подберут персонал на ярмарке вакансий

Собеседования с претендентами пройдут 25 сентября
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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Аграриям в Красноярском крае подберут персонал на ярмарке вакансийАграриям в Красноярском крае подберут персонал на ярмарке вакансийФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Красноярске собираются устроить ярмарку вакансий «Территория кадровых решений». Основная цель этого мероприятия подобрать местным организациям персонал. На сегодняшний день желание участвовать в ярмарке изъявили около 200 работодателей из них 10 это предприятия сельхозотрасли.

- Среди востребованных вакансий животноводы, операторы машинного доения, операторы по обслуживанию птицы, механизаторы. Требуются также инженер контрольно-измерительных приборов и аппаратуры, инженер-механик, слесарь-сантехник, тракторист. Встречаются вакансии директора производственного комплекса, главного зоотехника и главного агронома, - прокомментировали в агентстве труда и занятости населения региона.

Отметим, что в организациях готовы предоставить положенные социальные гарантии, а также спецодежду для работы. Кроме того, работодатели обеспечат гостиницу на период поиска постоянного жилья и компенсируют 50 процентов стоимости санаторно-курортного лечения. Также в организациях готовы помочь с оформлением документов для участия в государственных программах, рассчитанных на работников сельского хозяйства.

Соискателей приглашают 25 сентября в МВДЦ «Сибирь».

ИСТОЧНИК KP.RU

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