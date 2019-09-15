СЕГОДНЯ 13:29 2019-09-15T13:29:27+03:00

Школьникам в Красноярском крае рассказали о герое войны в Чечне ФОТО: Управление Росгвардии по Красноярскому краю

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Для учеников в селе Сахапта Назаровского района провели урок мужества. Со школьниками встретились сотрудник Росгвардии и ветераны спецподразделений. Мероприятие организовали в память о погибшем товарище - Юрьеве Евгении Михайловиче.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии по Красноярскому краю, в Сахапте жил и учился герой войны в Чечне. Он был бойцом 15 отряда специального назначения внутренних войск «Вятич». Погиб 11 сентября 1999 года во время операции по захвату господствующей высоты 715,3, известной как «телевышка». Отряд спецназа прошел в тыл боевиков, захватил высоту и должен был удерживать позицию до подхода подкрепления. Однако боевики попытали занять вышку, завязался бой, в котором и погиб Евгений.

Для ребят также организовали выставку вооружения и устроили кинопоказ. После встречи гости побывали на могиле Евгения Юрьева. А перед отъездом встретились с мамой погибшего спецназовца и подарили ей флаг и шевроны отряда «Вятич», где служил ее сын.

ИСТОЧНИК KP.RU