2019-09-15T03:25:43+03:00
Общество

На педагогов в Красноярском крае выделили дополнительно 590 миллионов рублей

Деньги собираются потратить на выплаты учителям тех школ, в которых выросло количество учеников
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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На педагогов в Красноярском крае выделили дополнительно 590 миллионов рублейНа педагогов в Красноярском крае выделили дополнительно 590 миллионов рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Красноярском крае собираются дополнительно выделить на выплаты педагогам 590 миллионов рублей. Об этом сообщили в управлении пресс-службы губернатора и регионального правительства. Деньги планируют потратить на учителей школ, в которых выросло число учеников, а количество педагогов осталось прежним.

Отметим, что в 2017 году 1 сентября за парты сели 320 тысяч человек, год спустя – 328 тысяч человек, в 2019 году этот показатель составил 335 тысяч человек. Нагрузка на педагогов возрастает, и это нужно как-то компенсировать. Первые деньги на выплату направят уже в октябре этого года.

В регионе также будут учитывать на 2020 год данные о количестве учеников в школах на 1 сентября 2019 года. Кроме того, в крае сформулируют предложения по постепенному увеличению базового оклада учителей региона, начиная с 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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