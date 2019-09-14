В Красноярском крае высадили 80 тысяч саженцев сосны

СЕГОДНЯ 15:37 2019-09-14T15:37:42+03:00

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Красноярский край стал первым регионом – участником всероссийского марафона «Посади лес». Более 200 активистов выехали сегодня, 14 сентября, в Дзержинский и Абанский районы, где высадили 80 тысяч сеянцев сосны. Акцию лично поддержал губернатор края Александр Усс. А также заслуженная артистка РФ певица Зара, актер и режиссер Никита Высоцкий, дизайнер и телеведущий Игорь Гуляев, политический деятель Никита Исаев и телеведущая Нелли Ермолаева.

- Красноярский край – опорный лесной регион России, здесь сосредоточена значительная часть всех лесных запасов страны. В последние годы край активно занимается лесовосстановлением, частью этой работы является и сегодняшняя акция. Мы серьезно обновили базу наших лесопитомников, а весной этого года провели первую в России акцию по климатическому лесовосстановлению с компанией «РУСАЛ», - сказал Александр Усс.

Стоит добавить, что в этом году в лесничествах края посадили более 12 миллионов саженцев ценных пород деревьев – кедра, сосны и ели. В регионе уделяется особое внимание модернизации лесопитомников, которая до 2018 года в таких масштабах не велась. На сегодняшний день уже полностью оснащены спецтехникой и оборудованием Сухобузимский и Уярский лесопитомники.

ИСТОЧНИК KP.RU