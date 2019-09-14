СЕГОДНЯ 15:21 2019-09-14T15:21:55+03:00

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В Красноярске машина вылетела на тротуар в толпу пешеходов. Это дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня днем, 14 сентября, на перекрестке улиц Копылова и Ладо Кецховели. Точное время – 14:19, как показывает камера уличного наблюдения, установленная на высотном здании. Камера зафиксировала момент ДТП во всех подробностях.

В Красноярске машина вылетела на тротуар в толпу пешеходов.Мы в ВК: https://vk.com/kraschp Наш инстаграм: https://www.instagram.com/kras.chp/

Автомобиль «Лада Калина» двигался прямо по Копылова в крайнем левом ряду. Ехавший чуть впереди на иномарке Suzuki водитель решил повернуть налево со второго, правого ряда. В результате произошло столкновение, «Лада» изменила траекторию и вылетела на тротуар. В тот момент там находились 4 человека, они ждали своей очереди, чтобы перейти улицу.

Судя по записи, там были трое детей и взрослый. Одному повезло, отбежал от машины, двух других сбило с ног. По информации ГИБДД города они получили травмы и доставлены в больницу. Госавтоинспекторы устанавливают степень вины обоих участников аварии.

Видео: «ЧП-Красноярск»

ИСТОЧНИК KP.RU