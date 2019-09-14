Зачем на красноярские «Столбы» приезжали иностранные туристы

СЕГОДНЯ 13:27 2019-09-14T13:27:19+03:00

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Сотрудники зарубежных особо охраняемых природных территорий Чехии, Словакии и Словении, в рамках международной программы по обмену опытом, посетили заповедные территории Красноярского края и Хакасии. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе заповедника «Столбы».

Европейцам предложили комбинированный тур под названием «Заповедные Саяны», в целях развития внутреннего и въездного туризма. За 10 дней зарубежная делегация побывала в пяти особо охраняемых территориях: в заповедниках «Столбы», «Хакасский», «Саяно-Шушенский», в национальном парке «Шушенский бор» и природном парке «Ергаки». Кстати, ранее тур апробировали туристы из Москвы и высоко оценили его насыщенную программу и экологическую направленность.

В заповеднике «Столбы» гости проживали в гостевых домиках научно-познавательного комплекса «Нарым», прошлись по туристическим маршрутам Центральных Столбов, по Каштаковской тропе, посмотрели на Красноярск с площадки фанпарка «Бобровый лог».

В целом сибирская природа впечатлила иностранных гостей, они отметили современную инфраструктуру на заповедных территориях, профессионализм и дружелюбие сотрудников российских ООПТ.

ИСТОЧНИК KP.RU