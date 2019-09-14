В Красноярском крае с депутата взыскали стоимость купленного им внедорожника

СЕГОДНЯ 12:55 2019-09-14T12:55:22+03:00

Он не смог показать, на какие средства его приобрел

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В Минусинске с экс-председателя городского Совета взыскали стоимость купленного им внедорожника «Тойота Ленд Крузер 200». Причина: народный избранник не смог показать, на какие средства он его приобрел. В феврале этого года минусинский межрайонный прокурор обратился в городской суд. Основанием стала проверка соблюдения законодательства о противодействии коррупции.

Было установлено, что в 2017 году бывший председатель городского Совета израсходовал средств больше, чем заработал за 2014, 2015 и 2016 годы. В числе покупок был и новый автомобиль стоимостью 3 миллиона рублей. Материалы проверки были направлены в адрес руководителя администрации губернатора Красноярского края. Нарушения подтвердились.

Поскольку экс-депутат не подтвердил законность доходов, на которые приобрел внедорожник, автомобиль был реализован за 3 миллиона 25 тысяч рублей. Средства поступили в доход государства. Ответчик попытался было оспорить это, но краевой суд остался на стороне прокурора.

ИСТОЧНИК KP.RU