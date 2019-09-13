Красноярское метро сократит количество станций и маршруток

СЕГОДНЯ 05:03 2019-09-13T05:03:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Метров в Красноярске сократит количество станций, а заодно и маршрутных автобусов. О том, как, возможно, изменится проект, а после и транспортная сеть города, рассказал министр Константин Димитров.

Итак, началось! Проектировщик метро уже назван и договор с ним подписан. Это компания «КрасноярскТИЗИС». Напомним, пока на первой линии (12,6 километров) предполагается построить 10 станций: Бугач» – «Высотная» – «Копылова» – «Вокзальная» – «Театральная Площадь» – «Площадь Мира» – «Красный Яр» – «Аэровокзальная» – «Октябрьская» – «Зеленая Роща».

Однако не исключено, что их может стать меньше.

- Например, не шесть, а пять, - уточнил министр транспорта. - Пассажиров пугает большое количество пересадок. Впрочем, все будет известно в следующем году, когда проект получит заключение госэкспертизы.

Техническая часть должна быть готова до 20 декабря. К слову, разработчики будут ориентироваться на беспилотное метро. И по максимуму постараются интегрировать его в городскую сеть. Это позволить уменьшить количество автобусов на линиях.

Первые шесть станций планируют возвести к 2023-му году.

ИСТОЧНИК KP.RU