2019-09-12T15:25:38+03:00
Общество

В Центральном районе Красноярска приведут в порядок еще один сквер

Работы проведут по схеме муниципально-частного партнерства
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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В Центральном районе Красноярска приведут в порядок еще один скверВ Центральном районе Красноярска приведут в порядок еще один скверФото: пресс-служба администрации Красноярска
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В Красноярске благоустроят еще один сквер. Преобразится площадка, расположенная в Центральном районе города на проспекте Мира, 70. При этом работы проведут по схеме муниципально-частного партнерства. Проще говоря, материалы для благоустройства закупили предприниматели, работы выполнят субподрядчики управления зеленого строительства.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, на территории сквера уже сняли старое асфальтобетонное покрытие и начали укладывать брусчатку. В планах привести в порядок наружное освещение и установить дополнительные светильники. Также рабочие восстановят и заменят бортовой камень. Плюс ко всем этим работам предстоит высадить новые зеленые насаждения и восстановить газоны.

Отметим, что сквер ремонтируют в рамках нового подхода в благоустройстве. По аналогичной схеме, когда участвуют спонсоры и привлекаются бюджетные деньги, также наводят порядок в скверах «Дендросад», Победителей, имени Сурикова и других. Работы в сквере на проспекте Мира собираются закончить к 30 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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