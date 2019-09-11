Капремонт в Красноярске проваливается второй год подряд

СЕГОДНЯ 14:59 2019-09-11T15:00:33+03:00

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В Красноярске срывается план капремонта домов. Как сообщили в пресс-службе краевой администрации, в текущем году из 950 зданий, которые предполагалось обновить, привели в порядок не больше 20%. Еще в 400 работы еще идут.

(Сравните с прошлым годом, когда планировалось отремонтировать 390 домов, а сделали только 188).

В среду, 11 сентября, губернатор Александр Усс посетил один из таких многоквартирных домов на улице Калинина. И в ходе инспекции выслушал доклад мэра Сергея Еремина о положении дел с капремонтом.

- Меня откровенно не удовлетворяет ситуация в Красноярске. Нужно завершить работы по капремонту в домах, где процесс идет полным ходом, желательно в течение месяца. Ведь есть дома, где в эти дождливые дни остаются открытыми крыши. Люди возмущаются, их можно понять. Мы не имеем право оставить граждан один на один с нерадивыми подрядчиками, – подчеркнул Александр Усс.

Так что недобросовестные подрядчики должны ответить за свои действия:

- У каждой проблемы, и у этой тоже, есть фамилия, имя и отчество. Поэтому страна должна назвать своих «героев», - заявил глава края. - Сергей Васильевич меня заверил, что с целым рядом должностных лиц, которые допустили создание «хвостов» в ремонте, мэрия уже попрощалась. Но я точно знаю, там еще есть люди, с кого спрашивать. Люди имеют право на то, чтобы деньги, которые они собрали на капремонт, использовались по назначению, и к ним приходили ответственные подрядные организации.

ИСТОЧНИК KP.RU