Многодетная мать из Красноярска выиграла в лотерею суперприз

СЕГОДНЯ 15:28 2019-09-06T15:28:09+03:00

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Многодетная мать из Красноярска Роза С. выиграла в лотерею суперприз в размере 5 359 961 рубля. Произошло это несколько дней назад. Как рассказала женщина, она гуляла по одному из торговых центров города и приобрела билет в киоске. Как оказалось, счастливый:

- Купила билет прямо перед розыгрышем. Прошлась немного по магазинам. Увидела СМС от «Столото» и побежала к продавцу в киоск, узнать сумму. Все числа совпали, я выиграла крупный денежный приз. Была просто счастлива!

Как счастливица планирует распорядиться деньгами, она уже придумала. У Розы трое сыновей. Старший как раз служит в армии. И когда вернется, ему в подарок будет как раз новая квартира. Бегать по магазинам и выбирать мебель ему тоже не придется – заботливая мама берет эти хлопоты на себя.

Отметим, что красноярцам часто везет на выигрыши. Например, в сентябре прошлого года мужчина угадал семь чисел выигрышной комбинации и стал обладателем 135 миллионов рублей. А в апреле прошлого года житель Ужура выиграл в лотерею 10 миллионов и тут же их просадил в подпольном казино.

ИСТОЧНИК KP.RU