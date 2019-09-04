Около 10 млн рублей направили на благотворительность в Хакасии предприятия угольной отрасли

СЕГОДНЯ 06:22 2019-09-04T06:22:13+03:00

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Около 10 млн рублей направили на благотворительные проекты в Республике Хакасия за 8 месяцев 2019 года угледобывающие предприятия входящей в группу САФМАР Михаила Гуцериева компании «Русский Уголь» - разрезы Степной и Кирбинский.

Реализованные угольщикам благотворительные проекты позволили оказать помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, поддержать социальные, культурные и спортивные проекты в Республике Хакасия.

С начала 2019 года 4,5 млн рублей направлено на программы повышения качества жизни горняков «Русского Угля» в Хакасии. Среди них - предоставление работникам и их детям путевок в санатории и компенсации проезда к месту отпуска, оказание материальной помощи, получение льготного угля.

ИСТОЧНИК KP.RU