Неизвестный попросил из-за низкого дохода лишить детей депутата горсовета Красноярска

СЕГОДНЯ 16:32 2019-09-03T16:32:10+03:00

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Депутат Наталья Мельникова заработала в прошлом году только 116 200,05 копеек - это официальные данные декларации о доходах, опубликованные на сайте горсовета Красноярска. Никакой ошибки нет. Сумма вызвала недоумение у красноярцев, и один из них обратился в краевую прокуратуру с просьбой проверить, действительно ли семья депутата Мельниковой бедствует. Ведь, судя все по той же декларации, у народной избранницы имеется автомобиль Mercedes GLK-300 представительского класса и доля в квартире, площадью 69 квадратных метров. Помимо этого, у Мельниковой двое несовершеннолетних детей, на содержание которых, судя по декларации, уходит только 3 200 рублей в месяц.

- Если указанный доход совпадает с реальным, то трудно даже представить, в каких условиях содержатся несовершеннолетние дети, на сколько скудно они питаются и хватает ли средств на элементарные средства гигиены, одежду, оплату счетов ЖКХ, - беспокоится о детях Мельниковой заявитель.

Если условия тяжелые, мужчина просит государственные органы вмешаться в судьбу детей. Сама Наталья Мельникова называет заявление анонимным доносом и попыткой политического шантажа.

- Письма в различные органы с требованием лишить меня родительских прав начали приходить от некоего гражданина Зуева с того момента, как я написала депутатский запрос в департамент муниципального имущества по поводу работы павильонов «Чистые луга», - рассказала Мельникова. - Попытка выяснить существует ли такой гражданин на самом деле, не принесла результата, по указанному в его заявлении адресу никакой Зуев не проживает. Однако, как сказали жильцы квартиры, на этот адрес иногда приходят письма для него из различных государственных органов. То есть, фактически, эти заявления являются анонимными. А их появление я связываю со своей депутатской деятельностью и попыткой давления со стороны политических оппонентов.

ИСТОЧНИК KP.RU