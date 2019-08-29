Красноярцев приглашают на спектакль «Путешествие Кролика Эдварда»

СЕГОДНЯ 19:24 2019-08-29T19:26:12+03:00

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Фонд Михаила Прохорова и Красноярский театр юного зрителя в рамках фестиваля «Театральный синдром. Детский мир» приглашают на спектакль «Путешествие Кролика Эдварда» – по повести знаменитой американской писательницы Кейт ДиКамилло. Спектакль - не просто сказка для малышей, к которым все мы привыкли. Это захватывающая история о том, как важно уметь любить и ценить своих близких, их заботу и чувства. По сюжету Эдвард - очень высокомерная и эгоистичная игрушка, привыкшая к всеобщему обожанию и комфорту. Но герой оказывается в таких - иногда опасных, иногда грустных ситуациях, что волей--неволей меняется к лучшему. И все это в исполнении актеров одного из самых популялных

- Спектакль РАМТа (Российского академического Молодежного театра), одного из лучших в стране театров для новых, взрослеющих, поколений, предлагает небанальное размышление об универсальных, важных для каждого, темах, - рассказывают организаторы. - Это красочное событие, сотканное из выразительных актерских работ, объемного музыкального мира и завораживающего оформления: от костюмов и кукол до мультипликации и видеопроекций. Режиссер спектакля – Рузанна Мовсесян, за плечами которой не один успешный спектакль для семейного похода в театр. По ее словам, «Путешествие Кролика Эдварда - это путь через тьму, через мрак от эгоизма и самолюбования к способности открыть свое сердце людям, открыться жизни со всей ее трудностью и красотой, жестокостью и нежностью. Путь от душевной пустоты к Любви. В буквальном смысле путь одушевления. Мы приглашаем на спектакль детей с родителями. В этой истории много боли и много любви. Посмотрите его вместе и потом поговорите о нем».

Сказка понравится и детям, и взрослым Фото: предоставлено организаторами спектакля

К слову, спектакль всегда проходит с аншлагом по многим причинам. И главная из них - то, что здесь с совсем юным человеком по-честному, искренне и без лукавства разговаривают о любви, привязанности, потере, верности. Именно поэтому у спектакля много престижных наград, его оценили и зрители, и критики - лауреат премии зрительских симпатий "Звезда Театрала" в номинации "Лучший спектакль для детей" (2016), участник программы «Детский Weekend» Фестиваля «Золотая Маска» 2017 года. Теперь пришла пора и красноярскому зрителю составить свое мнение о «Путешествии Кролика Эдварда»

Где: Красноярский театр оперы и балета имени Д. А. Хворостовского, ул. Перенсона, 2

Когда: 2, 3 и 4 сентября, в 19.00

Приобретение билетов: 8(391)227-86-97, возрастная категория - 8+

ИСТОЧНИК KP.RU