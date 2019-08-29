2019-08-29T19:26:12+03:00
Звезды

Красноярцев приглашают на спектакль «Путешествие Кролика Эдварда»

Грустный и жизнеутверждающий сюжет об умении любить и ценить близких понравится и взрослым, и малышам
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Кролик Эдвард - очень самовлюбленная игрушка Фото: предоставлено организаторами спектакляКролик Эдвард - очень самовлюбленная игрушка Фото: предоставлено организаторами спектакля
Изменить размер текста:

Фонд Михаила Прохорова и Красноярский театр юного зрителя в рамках фестиваля «Театральный синдром. Детский мир» приглашают на спектакль «Путешествие Кролика Эдварда» – по повести знаменитой американской писательницы Кейт ДиКамилло. Спектакль - не просто сказка для малышей, к которым все мы привыкли. Это захватывающая история о том, как важно уметь любить и ценить своих близких, их заботу и чувства. По сюжету Эдвард - очень высокомерная и эгоистичная игрушка, привыкшая к всеобщему обожанию и комфорту. Но герой оказывается в таких - иногда опасных, иногда грустных ситуациях, что волей--неволей меняется к лучшему. И все это в исполнении актеров одного из самых популялных

- Спектакль РАМТа (Российского академического Молодежного театра), одного из лучших в стране театров для новых, взрослеющих, поколений, предлагает небанальное размышление об универсальных, важных для каждого, темах, - рассказывают организаторы. - Это красочное событие, сотканное из выразительных актерских работ, объемного музыкального мира и завораживающего оформления: от костюмов и кукол до мультипликации и видеопроекций. Режиссер спектакля – Рузанна Мовсесян, за плечами которой не один успешный спектакль для семейного похода в театр. По ее словам, «Путешествие Кролика Эдварда - это путь через тьму, через мрак от эгоизма и самолюбования к способности открыть свое сердце людям, открыться жизни со всей ее трудностью и красотой, жестокостью и нежностью. Путь от душевной пустоты к Любви. В буквальном смысле путь одушевления. Мы приглашаем на спектакль детей с родителями. В этой истории много боли и много любви. Посмотрите его вместе и потом поговорите о нем».

Сказка понравится и детям, и взрослым Фото: предоставлено организаторами спектакля

Сказка понравится и детям, и взрослым Фото: предоставлено организаторами спектакля

К слову, спектакль всегда проходит с аншлагом по многим причинам. И главная из них - то, что здесь с совсем юным человеком по-честному, искренне и без лукавства разговаривают о любви, привязанности, потере, верности. Именно поэтому у спектакля много престижных наград, его оценили и зрители, и критики - лауреат премии зрительских симпатий "Звезда Театрала" в номинации "Лучший спектакль для детей" (2016), участник программы «Детский Weekend» Фестиваля «Золотая Маска» 2017 года. Теперь пришла пора и красноярскому зрителю составить свое мнение о «Путешествии Кролика Эдварда»

Где: Красноярский театр оперы и балета имени Д. А. Хворостовского, ул. Перенсона, 2

Когда: 2, 3 и 4 сентября, в 19.00

Приобретение билетов: 8(391)227-86-97, возрастная категория - 8+

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хакасии трое детей стали жертвой сексуального преступления
В Красноярске во время тренировки утонул рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак
В Ачинске ребенка ударило током от аптечной кнопки вызова
Турецкие медики опровергли информацию об изъятии органов у 16-летней девушки из Красноярска
В Красноярске маме отказали в поступлении ребенка в школу даже по прописке
ВТБ Факторинг на 80% увеличил объем финансирования компаний Сибири
С 1 сентября Красноярская железная дорога вводит 50% скидку для студентов и школьников
Набережную на правом берегу Енисея в Красноярске откроют в октябре
«Дружок, дай пять»: брошенный хозяевами щенок смог побороть смертельную болезнь
ВТБ выпустил более 12 миллионов карт «Мир»
В Туве 4-летний ребенок выпил бензин, приготовленный для пилы
Как выглядит время изнутри: красноярцам показали механизмы Биг-Бена
ВТБ запустил виртуального помощника в мобильном приложении
В Красноярке в Солнечном завершают ремонт виадука
В Красноярске продают мороженое с растительными жирами и кишечной палочкой
В Красноярске мошенник дважды продавал за 2 миллиона на взятый напрокат внедорожник
В Красноярске подрядчики заплатят крупные штрафы за срыв капремонта
Красноярский Горсовет больше не будет согласовывать заместителей мэра
В Красноярске на месяц перекрывают улицу в центре города
В Красноярске банкротится компания, строившая «Планету», цирк и аэропорт
Минусинский район края возглавил бывший городовой
Житель Хакасии надругался над сводной сестрой-подростком
Красноярцы сами решат, какие скверы нужно благоустроить
«Завтра ему бы исполнилось 8»: в Красноярске умер мальчик, который попал под машину на Калинина
Красноярка стала третьей Вице-мисс конкурса «Мировая королева красоты
Был Октябрьский – станет Федирко. В Красноярске депутаты единогласно поддержали идею переименования моста
Все – под снос! В Николаевке сравняют с землей 200 домов
Живет не по средствам! Ачинский депутат незаконно купил квартиру в Сочи