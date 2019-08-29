2019-08-29T14:45:27+03:00
Общество

В Красноярске маме отказали в поступлении ребенка в школу даже по прописке

В хорошей гимназии не оказалось мест для всех желающих, но другой вариант родителей не устраивает
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске маме отказали в поступлении ребенка в школу даже по пропискеВ Красноярске маме отказали в поступлении ребенка в школу даже по пропискеФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске маме отказали в поступлении в школу для сына-второклассника даже по прописке. Женщина рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что они недавно поменяли место жительства: купили новую квартиру и переехали из Советского района в Октябрьский.

Первым делом встал вопрос оформить сына в школу. Узнали, что микроучастку они относятся к школе № 72 имени Толстихина. Однако в самой школе женщине отказали.

- Пошли подавать заявление, а нам говорят: «Нет мест, школа переполнена, идите в управление образования октябрьского района». Там мы были на приеме у специалиста по работе с образовательными учреждениями Мухтиной Александры Валентиновны. Она также сказала, что мест нет и отправила нас с 74-ю школу, там, якобы, набирают дополнительный 2-й класс.

Родители настаивают: они хотят, чтобы ребенок ходил в школу именно по месту жительства. Они только переехали, район незнакомый, переживают, что работают далеко от дома, как сын будет ходить из школы домой. А в 72-й школе учатся племянники, они бы провожали второклассника домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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