2019-08-29T14:11:15+03:00
Общество

ВТБ Факторинг на 80% увеличил объем финансирования компаний Сибири

Представительства находятся в Новосибирске и Красноярске.
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ВТБ Факторинг на 80% увеличил объем финансирования компаний Сибири. Фото предоставлено ВТБВТБ Факторинг на 80% увеличил объем финансирования компаний Сибири. Фото предоставлено ВТБ
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По итогам первого полугодия 2019 года ВТБ Факторинг профинансировал компании Сибирского федерального округа на общую сумму более 34 миллиардов рублей, что на 80% превышает результат за аналогичный период 2018 года. Общее количество оплаченных поставок выросло на 65% и превысило 6100 единиц.

ВТБ Факторинг является основным драйвером рынка факторинга в СФО с долей 48% по портфелю уступленных требований. За прошедший год компания обеспечила 42% прироста суммарного портфеля регионального рынка факторинга. Наибольшая доля сделок пришлась на безрегрессный факторинг, при котором риски неплатежа со стороны контрагентов полностью закрываются факторинговой компанией.

Факторинг – комплекс услуг для компаний, которые реализуют или закупают продукцию или услуги с отсрочкой платежа. Инструмент включает финансирование, покрытие рисков, а также услуги по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью.

ВТБ Факторинг оказывает весь спектр услуг в рамках финансирования коммерческой задолженности компаний через собственные представительства в 15 регионах страны и сеть отделений банка ВТБ. Представительства ВТБ Факторинг в Сибирском федеральном округе находятся в Новосибирске и Красноярске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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