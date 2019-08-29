С 1 сентября Красноярская железная дорога вводит 50% скидку для студентов и школьников
С 1 сентября Красноярская железная дорога вводит 50% скидку для студентов-очников и школьников на проезд в пригородных поездах и городской электричке. В пресс-службе КрасЖД рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что специальные льготные тарифы утверждены в трех регионах обслуживания – в Красноярском крае, Республике Хакасия и Кемеровской области.
В Красноярском крае льгота для студентов и школьников будет действовать с 1 сентября по 30 июня, в Республике Хакасия с 1 сентября по 15 июня, в Кемеровской области – с 1 сентября по 31 мая.
Как получить скидку? Студентам очной формы обучения достаточно предъявить студенческий билет при покупке билета, а школьникам – справку с места учебы. Кстати, в пригородных кассах они смогут приобрести как разовый билет на одну поездку, так и все виды абонементов.
Стоит отметить, что за прошлый учебный год льготным проездом в пригородных поездах КрасЖД воспользовались 378 тысяч студентов и школьников.
ИСТОЧНИК KP.RU