2019-08-29T13:24:10+03:00
Общество

Набережную на правом берегу Енисея в Красноярске откроют в октябре

Сейчас там полным ходом идет реконструкция
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Набережную на правом берегу Енисея в Красноярске откроют в октябре. Фото: пресс-служба администрации городаНабережную на правом берегу Енисея в Красноярске откроют в октябре. Фото: пресс-служба администрации города
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Набережную на правом берегу Енисея в Красноярске откроют в октябре. Сейчас там полным ходом идет реконструкция: все пространство перерыто, работают бригады. Однако общие контуры будущего общественного пространства уже просматриваются.

Все, что нужно было демонтировать, убрали. Рабочие установили бортовые камни на пешеходных и велосипедных дорожках и приступили к амфитеатрам. В районе Коммунального моста формируется новый спуск к реке, ремонтируются подпорные стены и идет отсыпка газонов.

- Все строительные работы мы планируем завершить до конца сентября. Часть работ останется на октябрь, тогда же будем и устанавливать малые архитектурные формы. На объекте ежедневно работает около 50 человек. Большие работы предстоят по озеленению: высадим около 120 крупномерных деревьев и около тысячи кустарников, - рассказала представитель подрядной организации Марина Путенкова.

Добавим, что в нынешнем году благоустройство коснется участка от коммунального моста до дома на улице Гладкова, 8а. В будущем году в районе Предмостной площади установят лифт для маломобильных красноярцев.

На набережной полным ходом идет реконструкция. Фото: пресс-служба администрации города

На набережной полным ходом идет реконструкция. Фото: пресс-служба администрации города

ИСТОЧНИК KP.RU

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