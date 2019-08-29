2019-08-29T14:21:14+03:00
Общество

«Дружок, дай пять»: брошенный хозяевами щенок смог побороть смертельную болезнь

И теперь ищет новую семью
Ирина КИРШЕВА
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Дружку сейчас четыре года Фото: Яна ВАСЕЧКОДружку сейчас четыре года Фото: Яна ВАСЕЧКО
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Это пес был обречен. Дружку было полгода, когда он должен был умереть. Обитал щенок тогда на улице Смоленской. Спал на голой земле. Даже в морозы. Совершенно один. Истощенный. Замерзший. Истощенный. Но самое страшное – собака была серьезно больна. Нервная чума. Когда его нашли волонтеры, то ужаснулись. Это был, скелет обтянутый кожей. И носа течет, глаза в гное, высоченная температура.

Настоящее чудо, что щенок выжил Фото: Яна ВАСЕЧКО

Настоящее чудо, что щенок выжил Фото: Яна ВАСЕЧКО

- Страшно представить, как плохо ему было, - вспоминает зоозащитница Яна Васечко. – Это был настоящий скелет. Через группу «Белый Клык» собрали большую сумму денег на лечение Дружка. Он стойко прошел все процедуры, и смог побороть чуму. Сейчас это классный здоровый пес. Очередной раз убеждаюсь, что все было не зря. Наш подопечный счастлив и хочет радовать людей. У него остался небольшой нервный тик, но это последствия болезни. Уход специальный не нужен. Не больше, за обычной здоровой собакой.

Пес очень добрый и красивый Фото: Яна ВАСЕЧКО

Пес очень добрый и красивый Фото: Яна ВАСЕЧКО

Сейчас Дружку четыре года. Это крутой пес: уши стоят торчком, хвост крючком. Берет барьеры на улице, носится как слон, все, что интересное находит для себя на улице - тащит в определенное место, очень любит играть с игрушками. Очень дружелюбный, добрый. Всегда виляет хвостом, прижимается, гуляет на поводке - идеально. Охранные качества у него в крови. Только вот любит грызть все, что его окружает. И поэтому лучше чтобы его хозяева жили в частном доме, а у Дружка был вольер или будка.

Если понравился пес, то звоните по телефону - 8-902-946-80-26 (Яна).

Давайте поможем найти этому славному парню дом!

ИСТОЧНИК KP.RU

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